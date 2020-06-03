Геннадий Онищенко назвал эпидситуацию в мире далекой от стабильной

Число заболевших коронавирусом в России снижается, но в целом ситуация пока далека от стабилизации. Депутат Госдумы, Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.

«На сегодня в мире заболели 6 млн 337 тысяч человек, выздоровели 2 млн 729 тысяч человек. Пока не в нашу пользу, и когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад. Наиболее интенсивный эпидпроцесс наблюдается в США, там заболели 548,9 на 100 тысяч населения. В антилидерах Испания и Перу. Все началось в Китае, когда зооантропонозная инфекция перешла на людей.