Минздрав разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
Минздрав выдал «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио», входит в госкорпорацию «Ростех») разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции «Ультрикс комби». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестра лекарственных средств.
Исследования призваны оценить безопасность, переносимость и иммуногенность препарата при использовании у здоровых добровольцев. Участие в них принимают 370 пациентов.
Окончание исследований запланировано на конец текущего года.
Ранее Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата от ботулизма, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru