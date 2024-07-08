Минздрав разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

Минздрав выдал «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио», входит в госкорпорацию «Ростех») разрешение на проведение первых двух фаз клинических исследований комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции «Ультрикс комби». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестра лекарственных средств.