Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю

Отмечается, что число госпитализаций сократилось на 0,6%.

По информации штаба, за минувшую неделю выздоровели 7 785 пациентов с коронавирусом. При этом десять человек скончались.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19 не реже раза в год, пишет Ura.ru.

