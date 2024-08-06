Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
6 августа 202412:36
Заболеваемость коронавирусной инфекцией 29 июля-4 августа в России выросла на 28,2%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что число госпитализаций сократилось на 0,6%.
По информации штаба, за минувшую неделю выздоровели 7 785 пациентов с коронавирусом. При этом десять человек скончались.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19 не реже раза в год, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru