Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией 29 июля-4 августа в России выросла на 28,2%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что число госпитализаций сократилось на 0,6%.

По информации штаба, за минувшую неделю выздоровели 7 785 пациентов с коронавирусом. При этом десять человек скончались.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о необходимости вакцинироваться от COVID-19 не реже раза в год, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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