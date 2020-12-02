В Кремле заверили в приоритете россиян в получении COVID-вакцины
Граждане Российской Федерации будут обеспечены вакцинами от коронавируса отечественного производства в первую очередь, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, внутренние мощности по выпуску препаратов будут нацелены на обеспечение потребностей именно россиян.
Для зарубежных пользователей российские вакцины будут производится у них самих. Соответствующие производственные цепочки сейчас вытраивает Российский фонд прямых инвестиций, пояснил представитель Кремля.
Министерство здравоохранения сообщило ранее, что сегодня в Москву приехали специалисты из Венгрии для изучения первой зарегистрированной в России вакцины «Спутник V». Делегация побывает в медицинских учреждениях, где проводились клинические испытания, а также непосредственно производство препарата, уточняют «Известия».
В Росздравнадзоре отмечают высокую заинтересованность венгерской стороны в российской вакцине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru