Онищенко поддержал включение врача-диетолога в диспансеризацию
19 марта 202613:00
Александра Веснина
В России растет число людей с ожирением, особенно этот недуг распространён среди детей, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что включение врача-диетолога в диспансеризацию — лишь малая часть борьбы с массовым ожирением.
«Надо насчитать свою норму веса. У женщин колебания немного отличаются от мужских. Но примерный путь один. Нужно взять себе за правило каждое утро вставать на весы. Исходя из этого, можно определять, какой объем пищи за день вы будете потреблять. Если вы за этим будете следить, то не будет необходимости весной просыпаться от кошмаров из-за лишнего килограмма. Включение диетолога в диспансеризацию — лишь малая часть того, что надо сделать. В нашей стране сейчас наиболее интенсивно растет число людей с ожирением, особенно среди детей», — сказал собеседник НСН.
Он призвал девушек следить за весом не только перед походом на пляж.
«Мы должны принципиально изменить образ жизни и мотивацию наших людей. Нужно научить наших девушек не только перед весной начинать следить за весом, чтобы бикини потом надеть, но и всегда. Упустить легко, вернуть трудно. А когда это становится нормой жизни, когда ты за этим следишь, когда это становится такой же необходимостью, как почистить зубы по утрам, тогда и бикини будут носить. И не будут маяться из-за весенней депрессии», — добавил Онищенко.
Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала НСН, что даже пять лишних килограммов негативно влияют на психику и провоцируют дисфорию.
