Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде

Американская исполнительница Бритни Спирс признала вину в неосторожном вождении автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на материалы Верховного суда округа Вентура.

Певица заключила сделку со следствием, что позволило ей избежать реального тюремного срока. В зале суда её интересы представляли адвокаты, сама артистка на слушания не явилась.

Согласно условиям соглашения, Спирс назначили 12 месяцев условного срока, трёхмесячную программу лечения от зависимости и штраф в размере $571.

Сотрудники калифорнийского дорожного патруля задержали популярную исполнительницу 4 марта недалеко от её дома в Уэстлейк-Виллидж. Представители певицы сообщили, что 13 апреля она приступила к реабилитации, а 29 апреля завершила курс лечения.

Ранее Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
