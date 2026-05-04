Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде
Американская исполнительница Бритни Спирс признала вину в неосторожном вождении автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на материалы Верховного суда округа Вентура.
Певица заключила сделку со следствием, что позволило ей избежать реального тюремного срока. В зале суда её интересы представляли адвокаты, сама артистка на слушания не явилась.
Согласно условиям соглашения, Спирс назначили 12 месяцев условного срока, трёхмесячную программу лечения от зависимости и штраф в размере $571.
Сотрудники калифорнийского дорожного патруля задержали популярную исполнительницу 4 марта недалеко от её дома в Уэстлейк-Виллидж. Представители певицы сообщили, что 13 апреля она приступила к реабилитации, а 29 апреля завершила курс лечения.
Ранее Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
