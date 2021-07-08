Франция призвала страны ЕС не признавать российские вакцины от COVID-19

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае.

По его словам, необходимо, чтобы на территорию Франции могли прибывать только люди, вакцинированные теми препаратами, «в действенности которых мы уверены».

Бон уточнил, что на данный момент во Франции и Европе, а также в ряде других стран, таких вакцин четыре.