Франция призвала страны ЕС не признавать российские вакцины от COVID-19
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае.
По его словам, необходимо, чтобы на территорию Франции могли прибывать только люди, вакцинированные теми препаратами, «в действенности которых мы уверены».
Бон уточнил, что на данный момент во Франции и Европе, а также в ряде других стран, таких вакцин четыре.
«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - заявил Бон в эфире телеканала France 2.
Вместе с тем госсекретарь заверил, что Франция не планирует отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации.
По его словам, реально контролировать распространение коронавируса можно только строгим контролем, проверкой наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. Также он допустил карантин прибывших во Францию из «стран красного списка».
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