Захарова раскритиковала призывы МИД Франции не признавать вакцины России и Китая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала неприемлемыми призывы МИД Франции не признавать в Евросоюзе российские и китайские вакцины от коронавируса.
По её словам, подобные высказывания являются «гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».
«Целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», - подчеркнула она.
Захарова добавила, что люди, призывающие к игнорированию вакцин из России и КНР не имеют ничего общего с той Францией, которая «подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства».
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать российские и китайские вакцины от COVID-19, сообщает RT.
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