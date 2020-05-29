Онищенко оценил вероятность заражения COVID-19 в подъезде
Геннадий Онищенко вспомнил о «забытом» месте, в котором риск заражения коронавирусной инфекцией остаётся на достаточно высоком уровне. Как сообщает «Парламентская газета», первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России назвал подъезд санитарно-неблагополучным место.
Онищенко подчеркнул, что для того, чтобы максимально обезопасить себя, перчатки и маску следует надевать при выходе квартиры. В качестве потенциальных рассадников коронавирусной инфекции он назвал кнопки лифта и перила, пишет Ura.ru. Кроме того, по словам бывшего главного санитарного врача РФ, есть риск столкнуться с соседями на лестничной клетке.
Добавим, ранее Геннадий Онищенко оценил вероятность появления новой коронавирусной инфекции. По его оценке, человечество сталкивается с новым вирусом каждые восемь-десять лет, но этот срок может быть и меньше, подчеркивает RT.
Между тем, распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Такую точку зрения высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.
По его мнению, единственным способом остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём явдяется вакцинация. В первую очередь, по его словам, прививать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, а также пожилых россиян.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с тем, что есть необходимость добиваться выработки иммунитета у 95 процентов населения к коронавирусу.
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