Онищенко призвал не осуждать тульскую медсестру, пришедшую на работу в купальнике

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не осуждать медсестру больницы Тульской области, которая вышла на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Онищенко, будет лучше задуматься над тем, чтобы сделать защитные костюмы более комфортными. Он также подчеркнул, что это позволит избежать подобных случаев в дальнейшем. Отметим, что медсестра, надев купальник под костюм, пыталась избавиться от жары при нахождении в рабочей форме.

Между тем, Онищенко назвал поступок медработницы неэтичным. По мнению депутата, температурные больные не были готовы к такому зрелищу.

Накануне стало известно, что к медсестре за этот поступок было сделано замечание руководством больницы.

