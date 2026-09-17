Умерший олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков — легендарный спортсмен, образец атлета и истинного интеллигента, его уход — огромная утрата для мировой биатлонной семьи. Об этом НСН заявил советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.

Чепиков скончался в возрасте 59 лет после продолжительного онкологического заболевания, сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Прославленный спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиадах в 1988 и 1994 годах. Также у Чепикова в активе две победы на чемпионатах мира. Кроме того, он являлся депутатом Госдумы VII и VIII созывов. Губерниев назвал Чепикова легендарным спортсменом, биатлонной иконой стиля и кумиром мировых звезд спорта первой величины.