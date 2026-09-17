«Кумир звезд и икона стиля»: Губерниев об умершем биатлонисте Чепикове
Смерть спортсмена и депутата Сергея Чепикова — огромная потеря для мирового биатлона, это абсолютно уникальный и легендарный спортсмен, сказал НСН Дмитрий Губерниев.
Умерший олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков — легендарный спортсмен, образец атлета и истинного интеллигента, его уход — огромная утрата для мировой биатлонной семьи. Об этом НСН заявил советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.
Чепиков скончался в возрасте 59 лет после продолжительного онкологического заболевания, сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Прославленный спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиадах в 1988 и 1994 годах. Также у Чепикова в активе две победы на чемпионатах мира. Кроме того, он являлся депутатом Госдумы VII и VIII созывов. Губерниев назвал Чепикова легендарным спортсменом, биатлонной иконой стиля и кумиром мировых звезд спорта первой величины.
«Чепиков, конечно, был звездой из звезд. Это абсолютно уникальный спортсмен: практически в юниорском возрасте он стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде 1988 года в Калгари, долгие годы был лидером сборной. В какой-то момент ему стало скучно в биатлоне, он ушел в лыжи, попал на Олимпиаду в Нагано, потом вернулся в биатлон, стал чемпионом мира, выиграл серебро на Олимпийских играх в Турине. Я горжусь тем, что он как-то по завершении спортивной карьеры позвал меня вести его вечер в Екатеринбурге, когда Чепиков прощался со спортом. Мы много лет дружили, это абсолютная икона стиля, кумир норвежской биатлонной звезды Уле-Эйнара Бьорндалена, меломан, начитанный, образец спортсмена и интеллигента. Знаю, что Сергей долго болел. Это огромная потеря для мировой биатлонной семьи», — сказал Губерниев.
Ранее Чепиков рассказывал о трудностях депутатской работы. По его словам, депутатская деятельность требует полной отдачи и высокого уровня вовлеченности. Он подчеркнул, что его график всегда насыщенный, а отпусков фактически не бывает. Среди инициатив Чепикова — внесение поправок в закон об использовании регионального материнского капитала в Свердловской области.
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