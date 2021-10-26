«В Москве не получится»: Онищенко оценил вероятность «комендантского часа»

Введение так называемого комендантского часа в Хакасии обусловлено еще более низкими темпами вакцинации, чем в целом по стране, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне Хакасия стала первым российским регионом, который ввел комендантский час в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Об этом заявил глава республики Валентин Коновалов.

«Комендантский чай – это терминология военная, поэтому комендантский час лучше не вводить, а вместо этого говорить - запрет на пребывание после определенного времени на улице. Любое ограничение с учетом конкретной обстановки работает на пользу. В Хакасии ситуация с прививками сегодня очень неубедительная. Плохо работают, мало охватили прививками – значения ниже среднероссийской», - отметил Онищенко.