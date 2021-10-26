«В Москве не получится»: Онищенко оценил вероятность «комендантского часа»
А вот в некоторых регионах введение ограничений на передвижение в вечернее время может помочь в борьбе с коронавирусом, заявил НСН экс-главный санитарный врач России.
Введение так называемого комендантского часа в Хакасии обусловлено еще более низкими темпами вакцинации, чем в целом по стране, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне Хакасия стала первым российским регионом, который ввел комендантский час в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Об этом заявил глава республики Валентин Коновалов.
«Комендантский чай – это терминология военная, поэтому комендантский час лучше не вводить, а вместо этого говорить - запрет на пребывание после определенного времени на улице. Любое ограничение с учетом конкретной обстановки работает на пользу. В Хакасии ситуация с прививками сегодня очень неубедительная. Плохо работают, мало охватили прививками – значения ниже среднероссийской», - отметил Онищенко.
По его словам, в Москве введение таких ограничений не представляется возможным, да и работать это будет только в комплексе с активной вакцинацией населения.
«Все в комплексе надо делать. Нужно ли в других регионах? Нет ни одной меры, которая самостоятельно решит эту проблему. Это комплекс мер, на первом месте стоит вакцинация. Ограничение вечернее в Москве не получится, Москва это огромный город, в котором есть круглосуточный ритм работы. В Хакасии это ограничение уместное, потому что заболеваемость высокая и растет. Но нужен комплекс мер: вакцинация, ограничение передвижения, ношение масок и так далее. Если мы вакцинируем хотя бы 70% населения, это прекратит эпидемиологический процесс, но у нас же цифры еще и до половины не добрались», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Россияне собираются лететь на курорты на длинные ноябрьские выходные, из-за чего скоро будет новый всплеск заболеваемости COVID-19, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
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