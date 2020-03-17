Онищенко оценил данные о «бессимптомном» коронавирусе у детей
Бывший главный санитарный врач в эфире НСН объяснил, что необходимо различать носителей коронавируса и болеющих им в лёгкой форме.
Учёные из детского Медицинского центра в китайском Гуанчжоу обследовали 745 детей в возрасте от двух месяцев до 15 лет, контактировавших с заражёнными коронавирусом нового типа Covid-2019, и выявили коронавирус только у 10 из них. Соответствующие данные были опубликованы в издании Nature Medicine 13 марта. Утверждается, что ни у одного из заболевших детей не было тяжёлых симптомов заболевания и осложнений в виде пневмонии, как бывает у взрослых. У некоторых был только кашель, боль в горле и заложенность носа. Ни в одном из 10 случаев температура тела не поднималась выше 39 градусов. Учёные пришли к выводу, что дети могут быть «бессимптомными или минимально симптоматичными переносчиками коронавируса», пишет MedicalXpress.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с НСН обратил внимание на источник и метод исследования. Nature Medicine – серьёзное издание, а исследование было не умозрительным, а прикладным, так что ему можно доверять, считает он. По словам Онищенко, имевшиеся до сих пор сведения о коронавирусе не давали оснований говорить о том, что заболевание протекает бессимптомно.
«Объективные данные, которые получены по репрезентативной популяции заболевших: порядка 7-8% заболеваний протекают в тяжёлой форме, и в основном они локализуются в возрастной когорте 70 лет и выше. Все остальные случаи – более 90% - это лёгкие и средней тяжести формы. Ещё одно наблюдение – то, что среди заболевших сегодня, во всех странах мира очень мало детей», - отметил он.
Онищенко также объяснил, что в данном случае речь идёт о стёртой, или лёгкой форме заболевания, а не о носительстве, когда человек не болен.
Ранее доктор биологических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов в эфире НСН отметил, что коронавирусная инфекция «у молодых и не отягощённых сопутствующими серьёзными заболеваниями» людей протекает достаточно легко. Однако течение болезни может ухудшиться, а отдельных симптомов у коронавируса нет, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, сказал специалист.
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