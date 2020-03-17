Онищенко оценил данные о «бессимптомном» коронавирусе у детей

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с НСН обратил внимание на источник и метод исследования. Nature Medicine – серьёзное издание, а исследование было не умозрительным, а прикладным, так что ему можно доверять, считает он. По словам Онищенко, имевшиеся до сих пор сведения о коронавирусе не давали оснований говорить о том, что заболевание протекает бессимптомно.

«Объективные данные, которые получены по репрезентативной популяции заболевших: порядка 7-8% заболеваний протекают в тяжёлой форме, и в основном они локализуются в возрастной когорте 70 лет и выше. Все остальные случаи – более 90% - это лёгкие и средней тяжести формы. Ещё одно наблюдение – то, что среди заболевших сегодня, во всех странах мира очень мало детей», - отметил он.

Онищенко также объяснил, что в данном случае речь идёт о стёртой, или лёгкой форме заболевания, а не о носительстве, когда человек не болен.

Ранее доктор биологических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов в эфире НСН отметил, что коронавирусная инфекция «у молодых и не отягощённых сопутствующими серьёзными заболеваниями» людей протекает достаточно легко. Однако течение болезни может ухудшиться, а отдельных симптомов у коронавируса нет, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, сказал специалист.

