Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

Работа над вакциной от коронавируса идет полным ходом, и в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эти же сроки назвал и мэр Москвы Сергей Собянин, выразив надежду на то, что осенью город получит первые партии вакцины. Ее он считает основой безопасности и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что специалисты разработали несколько вариантов вакцины, отличающихся в том числе и по способу применения. К примеру, один из вариантов можно будет закапывать в нос, другой – употреблять в виде йогурта, есть и классический вариант в виде инъекции.

Кроме самой вакцины, необходимо разработать и тактику ее применения, - указал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он особо отметил, что для тотального вакцинирования всего населения «нет никаких научных оснований». Пока нет даже однозначного понимания, для каких групп населения вакцинация будет необходима, - заявил академик «Интерфаксу». Будет ли это вакцинация для группы риска по медицинским показаниям, или по профессиональным показаниям, когда люди по роду своей деятельности подвергаются воздействию? Однозначного понимания в данном вопросе нет, - сказал Онищенко.

Зато в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях уже есть положение о штрафах за отказ от обязательной вакцинации, известие о котором успело наделать много шума. Правда, замминистра юстиции Денис Новак разъяснил, что речь идет только о лицах из профессиональных групп риска, но не о гражданах, которые не прививаются по национальному графику прививок по тем или иным причинам.

Тем временем, с обнадеживающим утверждением выступили врачи нескольких клиник в Италии, которые считают, что коронавирус потерял силу из-за мутации. Их российские коллеги, мнение которых выясняла «Газета.ру», считают, что подобные выводы преждевременны, хотя и склонны согласиться, что со временем вирус может ослабнуть. Категорически против выводов итальянских врачей выступила Всемирная организация здравоохранения. По словам ее представителя, это совершенно не так, «это все еще вирус-убийца».

Стоит отметить еще одну важную реплику академика Геннадия Онищенко: в активном обсуждении вопроса разработки вакцины и ее повсеместного применения «есть интересы коммерческих компаний», - заявил он в том же интервью. И резонно заметил, что они «никакого отношения к реальной эпидемиологии данной инфекции не имеют».

