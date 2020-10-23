Вирусолог в России назвал условие конца пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире закончится, когда им п ереболеют большая часть населения планеты, рассказал Ura.ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, пандемия закончится, когда коронавирусом переболеет порядка 70% населения и он не сможет распространяться. До этого, по его оценкам, осталось полтора-два года.

При этом полностью люди от него не избавятся, он продолжит существовать в человеческой популяции.

Ранее в октябре глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.

По словам Гебрейесуса, массовый иммунитет вырабатывается при массовой вакцинации, а не через естественное заражение. Он привел в пример корь, для вакцинации от которой необходимо привить 95%, а остальные 5% будут защищены, поскольку инфекция не распространится через привитых людей. Глава ВОЗ отметил, что для каждого вируса свой порог вакцинирования.

Ранее РИА ФАН приводило мнение вирусолога Анатолия Альтштейна, какие заболевания могут привести к осложнениям при заболевании коронавирусом.

