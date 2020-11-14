Онищенко обратился к молодежи с призывом об ответственности из-за COVID-19
Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил молодым людям, которые часто бессимптомно переносят COVID-19, об ответственности. Он призвал молодежь носить маски и перчатки, а также развеял миф о том, что вирус у бессимптомников более вирулентен.
«Якобы самыми опасными являются бессимптомные носители, там вирус более вирулентен. Ничего подобного, этот один и тот же вирус… Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, - это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме, чтобы немного пропиариться», - считает Онищенко.
Он указал на две причины, по которым молодые люди чаще остальных заражают окружающих коронавирусной инфекцией. Во-первых, обычно они не знают, что являются носителями болезни из-за бессимптомного течения, во-вторых, эта категория людей работает, является активной.
«Как раз им-то (активному населению) и нужно пользоваться этими средствами. Вас болезнь пройдет по касательной, вы даже не почувствуете ничего и получите иммунитет, но вашим близким, особенно пожилым людям, близким с эндокринными или кардиологическими заболеваниями вы нанесете ущерб. К этой ответственности я хотел бы призвать, но при этом вирус не при чем», - отметил академик.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что судить об иммунитете от коронавируса по молодежи не стоит.
«Есть врожденный иммунитет, первой линии, который особенно выражен у молодых. Поэтому у них нет оснований заболеть и они даже могут не заметить этого, на ногах перенести», - сказал Ершов.
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