Онищенко обратился к молодежи с призывом об ответственности из-за COVID-19

«Якобы самыми опасными являются бессимптомные носители, там вирус более вирулентен. Ничего подобного, этот один и тот же вирус… Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, - это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме, чтобы немного пропиариться», - считает Онищенко.

Он указал на две причины, по которым молодые люди чаще остальных заражают окружающих коронавирусной инфекцией. Во-первых, обычно они не знают, что являются носителями болезни из-за бессимптомного течения, во-вторых, эта категория людей работает, является активной.

«Как раз им-то (активному населению) и нужно пользоваться этими средствами. Вас болезнь пройдет по касательной, вы даже не почувствуете ничего и получите иммунитет, но вашим близким, особенно пожилым людям, близким с эндокринными или кардиологическими заболеваниями вы нанесете ущерб. К этой ответственности я хотел бы призвать, но при этом вирус не при чем», - отметил академик.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что судить об иммунитете от коронавируса по молодежи не стоит.

«Есть врожденный иммунитет, первой линии, который особенно выражен у молодых. Поэтому у них нет оснований заболеть и они даже могут не заметить этого, на ногах перенести», - сказал Ершов.

