Проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, даже до 20 лет, так что очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон (АМГ) и постоянно за ним следить. Об этом НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Россиянки всё чаще сталкиваются с климаксом уже в 36 лет. В группе риска — женщины, живущие в мегаполисах, пишет Telegram-канал SHOT. Так гинеколог Антонина Дорофеева рассказала, что фертильный возраст действительно сокращается. Среди возможных причин она указала недосып, хронический стресс, сменный график работы и некачественную еду. Милютина раскрыла, что ситуация действительно серьезная, и рассказала об основных причинах этой проблемы.

«На самом деле, причиной угасания яичников может быть не только это. Недавно, например, у нас в операционной пунктировали девочку 17 лет, у которой уже истощение яичников. То есть у нее в 17 лет остался последний фолликул перед климаксом. Раньше такого действительно не было. Женщины сейчас сталкиваются со снижением АМГ гораздо раньше. Один из очевидных факторов — это женское курение, а также нерациональное питание и недостаток белка. В то же время наверняка есть фактор, который мы до конца оценить не можем. Токсичный пластик, какие-то вещества, которые нарушают созревание клеток и, возможно, даже закладку клеток во внутриутробном периоде. Это уже становится эпидемией. У наших мам даже в 43-44 года был еще хороший запас фолликулов», — рассказала она.