Климакс в 36 лет: Почему у россиянок сокращается репродуктивный возраст
Мария Милютина заявила НСН, что на ранее угасание яичников у женщин сегодня влияет как неправильный образ жизни и вредные привычки, так и накопление пластика в организме.
Проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, даже до 20 лет, так что очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон (АМГ) и постоянно за ним следить. Об этом НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Россиянки всё чаще сталкиваются с климаксом уже в 36 лет. В группе риска — женщины, живущие в мегаполисах, пишет Telegram-канал SHOT. Так гинеколог Антонина Дорофеева рассказала, что фертильный возраст действительно сокращается. Среди возможных причин она указала недосып, хронический стресс, сменный график работы и некачественную еду. Милютина раскрыла, что ситуация действительно серьезная, и рассказала об основных причинах этой проблемы.
«На самом деле, причиной угасания яичников может быть не только это. Недавно, например, у нас в операционной пунктировали девочку 17 лет, у которой уже истощение яичников. То есть у нее в 17 лет остался последний фолликул перед климаксом. Раньше такого действительно не было. Женщины сейчас сталкиваются со снижением АМГ гораздо раньше. Один из очевидных факторов — это женское курение, а также нерациональное питание и недостаток белка. В то же время наверняка есть фактор, который мы до конца оценить не можем. Токсичный пластик, какие-то вещества, которые нарушают созревание клеток и, возможно, даже закладку клеток во внутриутробном периоде. Это уже становится эпидемией. У наших мам даже в 43-44 года был еще хороший запас фолликулов», — рассказала она.
Также врач раскрыла, в каком возрасте стоит начинать беспокоиться о снижении фертильности и есть ли у этой проблемы какие-то симптомы.
«Нужно в первую очередь знать свой уровень АМГ — это как раз то, что московское правительство рассылало всем для бесплатного определения. Многие посчитали это вмешательством в личную жизнь, но на самом деле это важно знать и не откладывать материнство надолго. Также не нужно сидеть на ограничительных диетах, исключить курение и рационально питаться. К сожалению, каких-то симптомов у нарушения фертильности нет, а самый громкий — нарушение цикла, уже появляется слишком поздно. Узнать свой АМГ стоит уже после 25 лет и желательно сдавать на него анализы периодически раз в 2-3 года», — подытожила она.
Ранее стало известно, что около 96% российских пар не проходят подготовку к беременности — такие данные привели в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России во время всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя». В связи с этим, Милютина заявила НСН, что дефицит железа и йода, например, опасен для рожениц, однако специальная подготовка к беременности не требуется.
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