Политолог допустил потерю поддержки Японии Киевом из-за скандала с Сеулом
Украина может лишиться поддержки Японии после скандала с Южной Кореей из-за раскрытия сведений о передаче пленных из КНДР. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
Он подчеркнул, что Киев не является ключевым игроком в Юго-Восточной Азии и не имел права делать подобные заявления. По его мнению, раскрытие таких сведений несет репутационные риски для Сеула.
Самонкин считает, что охлаждение отношений с Южной Кореей может привести к изменению концепции НАТО в отношении поддержки Украины и лишить ее помощи стран азиатского блока, включая Японию.
Эксперт считает, что Сеул прав, так как не хочет терять репутационные очки, а от Киева ждут компенсации, качественных извинений и ухода из региона.
Политолог добавил, что ситуация вокруг полуострова не говорит о подготовке нового военного конфликта. КНДР и Южная Корея заинтересованы, прежде всего, в сохранении своей безопасности. Демилитаризованная зона там остается под усиленным контролем, а стороны заморозили отношения.
Ранее эксперт по региону Александр Жебин объяснил, чем закончатся угрозы Сеула в адрес Киева.
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