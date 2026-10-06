Политолог допустил потерю поддержки Японии Киевом из-за скандала с Сеулом

Украина может лишиться поддержки Японии после скандала с Южной Кореей из-за раскрытия сведений о передаче пленных из КНДР. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

«Таких называют убийцей и предателем»: Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского

Он подчеркнул, что Киев не является ключевым игроком в Юго-Восточной Азии и не имел права делать подобные заявления. По его мнению, раскрытие таких сведений несет репутационные риски для Сеула.

Самонкин считает, что охлаждение отношений с Южной Кореей может привести к изменению концепции НАТО в отношении поддержки Украины и лишить ее помощи стран азиатского блока, включая Японию.

Эксперт считает, что Сеул прав, так как не хочет терять репутационные очки, а от Киева ждут компенсации, качественных извинений и ухода из региона.

Политолог добавил, что ситуация вокруг полуострова не говорит о подготовке нового военного конфликта. КНДР и Южная Корея заинтересованы, прежде всего, в сохранении своей безопасности. Демилитаризованная зона там остается под усиленным контролем, а стороны заморозили отношения.

Ранее эксперт по региону Александр Жебин объяснил, чем закончатся угрозы Сеула в адрес Киева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:ЯпонияУкраинаКНДРЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры