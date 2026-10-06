Политолог допустил потерю поддержки Японии Киевом из-за скандала с Сеулом

Он подчеркнул, что Киев не является ключевым игроком в Юго-Восточной Азии и не имел права делать подобные заявления. По его мнению, раскрытие таких сведений несет репутационные риски для Сеула.



Самонкин считает, что охлаждение отношений с Южной Кореей может привести к изменению концепции НАТО в отношении поддержки Украины и лишить ее помощи стран азиатского блока, включая Японию.



Эксперт считает, что Сеул прав, так как не хочет терять репутационные очки, а от Киева ждут компенсации, качественных извинений и ухода из региона.



Политолог добавил, что ситуация вокруг полуострова не говорит о подготовке нового военного конфликта. КНДР и Южная Корея заинтересованы, прежде всего, в сохранении своей безопасности. Демилитаризованная зона там остается под усиленным контролем, а стороны заморозили отношения.



Ранее эксперт по региону Александр Жебин объяснил, чем закончатся угрозы Сеула в адрес Киева.

