«В последнее время повысилась негативная активность в разных палестинских поселениях. Так что, во-первых, это может быть в какой-то мере угрозой для того, чтобы остудить их пыл. Во-вторых, я бы добавил к этому выборы, что это такое политическое высказывание на их фоне. Третьей причины не вижу. В последнее время действительно повысилась активность со всех сторон, включая еврейскую. Так что надо, наверное, успокоить. Так что вот сложились все эти факторы. Но, по-моему, выборы здесь больше подходят как причина. Так что да, это могут быть такие политические декларации, не более того, это не практические действия. Никому конкретно ничего на данном этапе не грозит», — заверил он.

Напомним, что парламентские выборы в Израиле в 26-й созыв Кнессета пройдут 27 октября 2026 года.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль стал угрозой для всего мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

