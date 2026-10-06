Предвыборная «пугалка»: Почему Израиль объявил операцию против палестинцев
Цви Маген заявил НСН, что объявленные главой минобороны Израиля полномасштабные боевые действия против ПНА «никому не угрожают».
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил НСН, что объявление о полномасштабной израильской операции может быть попыткой успокоить разные палестинские формирования, а также некой политической декларацией.
Израильская армия получила приказ готовиться к полномасштабным боевым действиям против силовых формирований Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel. Маген раскрыл, в связи с чем может быть принято такое решение.
«В последнее время повысилась негативная активность в разных палестинских поселениях. Так что, во-первых, это может быть в какой-то мере угрозой для того, чтобы остудить их пыл. Во-вторых, я бы добавил к этому выборы, что это такое политическое высказывание на их фоне. Третьей причины не вижу. В последнее время действительно повысилась активность со всех сторон, включая еврейскую. Так что надо, наверное, успокоить. Так что вот сложились все эти факторы. Но, по-моему, выборы здесь больше подходят как причина. Так что да, это могут быть такие политические декларации, не более того, это не практические действия. Никому конкретно ничего на данном этапе не грозит», — заверил он.
Напомним, что парламентские выборы в Израиле в 26-й созыв Кнессета пройдут 27 октября 2026 года.
Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль стал угрозой для всего мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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