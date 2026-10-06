Десятки путешественников в Подмосковье остались без денег и путевок

Отмечается, что владельцы компании Кирилл и Ольга Григорьевы несколько лет оформляли клиентам туры по разным направлениям и заработали безупречную репутацию. Однако на этот их клиенты уже в аэропорту узнавали, что никуда не летят. Ущерб исчисляется миллионами рублей.

Сначала турагенты говорили клиентам, что причина проблем в технической ошибке. Позже Григорьевы исчезли. По данным канала, они закрыли офис, оставив там все вещи. Соседи по дому утверждают, что не видели Кирилла и Ольгу уже несколько дней. При этом родственница Григорьевых назвала происходящее временными трудностями.

«У нас нет ни документов, ни ваучеров, ни билетов. Ольга, которая нам продавала тур, и представители компании на контакты не идут, телефоны не берут. Мы не знаем, что нам делать», – сообщил один из пострадавших Дмитрий Власов.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что нестабильность внешних условий, валютные колебания и растущая административная нагрузка продолжают давить на туристический бизнес.

