Политолог оценил план Индии по урегулированию конфликта на Украине
Индия выступила с новой инициативой по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план включает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и обеспечение безопасности в Черном море. Замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин оценил проект Нью-Дели в разговоре с «ФедералПресс».
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 5 октября заявил, что страна стала больше вовлечена в процесс и ведет диалог с Россией и Украиной. По его словам, на такой шаг пошли после инцидентов в Черном море и порту Одессы 18 и 25 июля. Тогда погибли пять граждан южноазиатской республики.
На переговорах обсуждали, как не препятствовать доставке грузов. Например, зерна, который в регионе в значительной степени прекратился. Джайшанкар добавил, что гарантий соглашения пока нет, но даже ограниченная договоренность стала бы положительной.
В Киеве инициативу назвали «широким» мирным соглашением и добавили, что помимо Индии рассматриваются варианты США, Турции и Египта. В Кремле пока не комментировали предложение.
Однако Владимир Путин 1 октября заявил, что у премьера Нарендры Моди есть хорошие идеи по поиску взаимоприемлемых решений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование остается приоритетом Москвы.
Алексей Макаркин связал активизацию Нью-Дели с желанием повысить свою роль в мире и стремлением спокойно торговать с Россией без политических рисков. Он напомнил, что африканская и китайская инициативы остались в публичном пространстве, но ни к чему не привели. Перспективы индийского плана выглядят аналогично. По его мнению, Кремль не комментирует инициативу, так как настаивает на устранении первопричин конфликта, а с южноазиатским партнером конфликтовать не хочет.
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