Россиянам назвали наиболее характерные проявления тромбоза

Одним из наиболее характерных признаков тромбоза глубоких вен часто является односторонний отёк конечности. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий отделением гематологии АО «Медицина» Радион Тарновский.

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По его словам, в этот список также входят боль или чувство распирания, изменение температуры или цвета кожи.

«При тромбоэмболии лёгочной артерии возможны внезапная одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение, выраженная слабость, иногда потеря сознания», - отметил эксперт.

Врач отметил, что при появлении подобных симптомов необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Тарновский добавил, что факторы риска тромбоза может оценить врач, который, при необходимости, назначит лабораторные или инструментальные исследования.

Ранее кардиолог Валентина Байдина заявила, что постоянно высокое артериальное давление имеет негативные последствия для зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / mos.ru
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