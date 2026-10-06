В России определили места запуска более 650 БПЛА на Московский регион

Он пояснил, что это наиболее короткий маршрут, который отработали Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Также эксперт отметил, что большинство украинских БПЛА уничтожаются на дальних подступах, а именно «в Брянской, Орловской и других областях».

«Речь про наши «Торы», «Панцири» и так далее. Они расположены не только на линии боевого соприкосновения, но и на нескольких эшелонах, оберегающих жителей Московского региона», — заключил Иванников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября российская ПВО отразила атаку 650 беспилотников, летевших в направлении Московского региона, пишут «Известия».

