МИД заявил о готовности России обсуждать базу в Гюмри с Арменией
Россия готова рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг военной базы в Гюмри в рамках предложенного Арменией предметного разговора о перспективах двусторонних связей. Об этом РИА Новости рассказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.
Он напомнил, что позицию по базе четко изложил президент Владимир Путин на пресс-конференции 1 сентября. Калугин добавил, что обсуждение организуют с учетом договоров и соглашений, регулирующих пребывание контингента РФ.
Также, если разговор состоится, стороны затронут и материалы, которые публиковали некоторые армянские медиа с целью дискредитировать российское военное присутствие, уточнил дипломат. Представитель МИД надеется, что авторы осознают отсутствие серьезной альтернативы.
По его мнению, местное население это понимает: результаты последних социсследований показывают, что уверенное большинство граждан республики выступает за продолжение пребывания базы. Об интересе к ней свидетельствуют и регулярные дни открытых дверей, заключил Калугин.
До этого Владимир Путин говорил, что если Ереван считает базу в Гюмри ненужной, Москва уйдет хоть завтра и навязывать ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, что готов обсуждать сохранение контингента при желании РФ.
Ранее политолог Александр Искандарян усомнился, что российская военная база уйдет из республики.
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