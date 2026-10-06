МИД заявил о готовности России обсуждать базу в Гюмри с Арменией

Россия готова рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг военной базы в Гюмри в рамках предложенного Арменией предметного разговора о перспективах двусторонних связей. Об этом РИА Новости рассказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

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Он напомнил, что позицию по базе четко изложил президент Владимир Путин на пресс-конференции 1 сентября. Калугин добавил, что обсуждение организуют с учетом договоров и соглашений, регулирующих пребывание контингента РФ.

Также, если разговор состоится, стороны затронут и материалы, которые публиковали некоторые армянские медиа с целью дискредитировать российское военное присутствие, уточнил дипломат. Представитель МИД надеется, что авторы осознают отсутствие серьезной альтернативы.

По его мнению, местное население это понимает: результаты последних социсследований показывают, что уверенное большинство граждан республики выступает за продолжение пребывания базы. Об интересе к ней свидетельствуют и регулярные дни открытых дверей, заключил Калугин.

До этого Владимир Путин говорил, что если Ереван считает базу в Гюмри ненужной, Москва уйдет хоть завтра и навязывать ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, что готов обсуждать сохранение контингента при желании РФ.

Ранее политолог Александр Искандарян усомнился, что российская военная база уйдет из республики.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФРоссияАрмения

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