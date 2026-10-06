МИД заявил о готовности России обсуждать базу в Гюмри с Арменией

Он напомнил, что позицию по базе четко изложил президент Владимир Путин на пресс-конференции 1 сентября. Калугин добавил, что обсуждение организуют с учетом договоров и соглашений, регулирующих пребывание контингента РФ.



Также, если разговор состоится, стороны затронут и материалы, которые публиковали некоторые армянские медиа с целью дискредитировать российское военное присутствие, уточнил дипломат. Представитель МИД надеется, что авторы осознают отсутствие серьезной альтернативы.



По его мнению, местное население это понимает: результаты последних социсследований показывают, что уверенное большинство граждан республики выступает за продолжение пребывания базы. Об интересе к ней свидетельствуют и регулярные дни открытых дверей, заключил Калугин.



До этого Владимир Путин говорил, что если Ереван считает базу в Гюмри ненужной, Москва уйдет хоть завтра и навязывать ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, что готов обсуждать сохранение контингента при желании РФ.



Ранее политолог Александр Искандарян усомнился, что российская военная база уйдет из республики.

