Верховный суд РФ отменил лишение прав за магнитные рамки для номеров

Нижестоящие инстанции решили, что металлические рамки на магнитах позволяют быстро снимать номера и могут считаться устройством для их сокрытия.



Верховный суд с таким подходом не согласился. В ГОСТ Р 50577-2018 нет запрета на подобные крепления и требований к материалу. В ведомстве подчеркнули, что при рассмотрении подобных дел нужно устанавливать, действительно ли конкретное устройство мешает идентификации, скрывает его или изменяет внешний вид.



Сам факт использования конструкции не создает состава правонарушения. Плюс, в материалах дела не было доказательств иного.



Ранее в Госдуме предлагали внедрить новые форматы автомобильных номеров.

