Верховный суд РФ отменил лишение прав за магнитные рамки для номеров
Верховный суд отменил наказание водителю из Новокузнецка, которого на год лишили прав из-за магнитных рамок для автомобильных номеров. Высшая инстанция указала, что способ крепления еще не доказывает попытку его скрыть.
Нижестоящие инстанции решили, что металлические рамки на магнитах позволяют быстро снимать номера и могут считаться устройством для их сокрытия.
Верховный суд с таким подходом не согласился. В ГОСТ Р 50577-2018 нет запрета на подобные крепления и требований к материалу. В ведомстве подчеркнули, что при рассмотрении подобных дел нужно устанавливать, действительно ли конкретное устройство мешает идентификации, скрывает его или изменяет внешний вид.
Сам факт использования конструкции не создает состава правонарушения. Плюс, в материалах дела не было доказательств иного.
Ранее в Госдуме предлагали внедрить новые форматы автомобильных номеров.
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