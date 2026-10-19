Песков: Совмещенная «прямая линия» Путина пройдет в декабре
19 октября 202606:02
Денис Постольский
Совмещенная «прямая линия» и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«На декабрь», — заявил политик. Других подробностей он не привел.
Ранее Песков указал, что подготовка к мероприятию уже началась. На этот раз планируется использовать нейросеть «Сбербанка», что позволит обработать большее количество обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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