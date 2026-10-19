Песков: Совмещенная «прямая линия» Путина пройдет в декабре

Совмещенная «прямая линия» и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Путин назвал количество обращений, поступивших на «Прямую линию»

«На декабрь», — заявил политик. Других подробностей он не привел.

Ранее Песков указал, что подготовка к мероприятию уже началась. На этот раз планируется использовать нейросеть «Сбербанка», что позволит обработать большее количество обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрезидент РФПрямая Линия С Владимиром Путиным

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