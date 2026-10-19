СМИ: Россиянам отказывают в использовании маткапитала для строительства домов

Это происходит в том случае, когда участок, на котором предполагается построить дом, в ЕГРН оформлен под «личное подсобное хозяйство», «дачное строительство» или «садоводство» без точной приписки «для собственных нужд».

Причиной стало письмо с соответствующими разъяснениями, которые ведомство отправило в свои региональные отделения. По словам юристов, Соцфонд расширительно толкует закон и игнорирует установленную им равнозначность некоторых формулировок.

Эксперты отмечают, что ситуация блокирует реализацию одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми.

Ранее стало известно, что в 2027 году снизится покупательная способность маткапитала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

