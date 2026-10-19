Лавров: Зеленский не хочет перемирия, срывая переговоры
Украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к переговорам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Он уже не раз их срывал, в том числе после декабря 2019 года, когда в Париже встреча состоялась», – сообщил министр. По его словам, Зеленский понимает, что любой результат переговоров, приемлемый для Москвы и Вашингтона, будет означать падение его власти на Украине.
Отдельно глава внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал недовольство Зеленского заключенной сделкой между Россией и США о поставках дизельного топлива. Его действия - «из области самопиара и клоунады очередной», чтобы привлечь внимание к Киеву и финансированию украинской армии.
Ранее Лавров назвал реакцию Зеленского на дизельную сделку грубым вызовом Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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