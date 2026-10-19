Счетная палата: Есть риск сохранения высокой инфляции

Замедлению роста цен могут помешать ослабление рубля, восстановление импорта, корректировка тарифов и увеличение спроса по стороны потребителей. Это затормозит снижение ключевой ставки ЦБ РФ и потребует от федерального бюджета дополнительных средств на индексацию выплат и обслуживание госдолга.

По словам экспертов, для возвращения инфляции к 4% необходимы стабильный курс рубля, снижение инфляционных ожиданий и рост предложения товаров и услуг.

Сейчас годовая инфляция составляет 7,2%, а к концу года Минэкономразвития ожидает ее снижения до 6,8%. В базовом прогнозе ведомства на 2027 год заложен рост цен на 4%.

Ранее стало известно, что рост тарифов ЖКХ может привести к подорожанию продуктов и топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

