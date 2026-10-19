СМИ: Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин предложил в провести в ноябре встречу с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, чтобы обсудить конфликт на Украине, сообщает The Wall Street Journal.
При этом российский президент попросил не приглашать Владимира Зеленского. Издание пишет, что инициатива исходит от Москвы, и Кремль рассматривает такой трёхсторонний формат как альтернативу переговорам с участием Киева. В Вашингтоне и Пекине пока официально не отреагировали. В окружении Зеленского назвали инициативу попыткой решить вопрос без участия Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил газете, что все три стороны признают гипотетическую возможность такого саммита, однако чёткого понимания по встрече и её повестке пока нет. Идея прозвучала во время телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Одним из возможных вариантов встречи назван форум АТЭС в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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