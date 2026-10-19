СМИ: Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения конфликта на Украине

При этом российский президент попросил не приглашать Владимира Зеленского. Издание пишет, что инициатива исходит от Москвы, и Кремль рассматривает такой трёхсторонний формат как альтернативу переговорам с участием Киева. В Вашингтоне и Пекине пока официально не отреагировали. В окружении Зеленского назвали инициативу попыткой решить вопрос без участия Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил газете, что все три стороны признают гипотетическую возможность такого саммита, однако чёткого понимания по встрече и её повестке пока нет. Идея прозвучала во время телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Одним из возможных вариантов встречи назван форум АТЭС в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

