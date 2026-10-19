СМИ: США пригрозили ЕС жесткими мерами в случае ограничения работы Starlink

Американские власти пригрозили европейским компаниям жесткими мерами, если Брюссель реализует планы по ограничению доступа компаний США, таких как SpaceX Илона Маска, к европейскому рынку, сообщает Financial Times со ссылкой на постпреда США при Евросоюзе Эндрю Паздера.

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По его словам, европейцам следует «быть начеку», поскольку ответные меры «могут быть приняты и станут разрушительными для этих [европейских] компаний» с учетом размера американского рынка. Паздер признал за Европой право защищать конфиденциальные государственные данные, но предостерег от поддержки местных компаний в ущерб американским интересам.

Заявление политика последовало после предложения Еврокомиссии зарезервировать часть спектрального диапазона для прямого подключения смартфонов к спутникам за европейскими операторами – это ограничило бы частоты для китайских и американских компаний, включая SpaceX с ее спутниковой сетью Starlink.

Европейский союз стремится в кратчайшие сроки получить антимонопольное одобрение для спутникового проекта Project Bromo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпутникиСШАЕвросоюз

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