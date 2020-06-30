Онищенко не ждёт второй волны пандемии COVID-19
Второй волны коронавируса COVID-19, скорее всего, не будет, поскольку за последние семь месяцев резкого изменения гена вируса не происходит и уже не произойдёт. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, отсутствие сильных мутаций – особенность нового коронавируса, как прежде у SARS и MERS, пишет «Газета.ру».
Соответственно, по словам, осенью может регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъёма не будет.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об ускорении распространения коронавирусной инфекции в мире. Наибольшая интенсивность эпидпроцесса наблюдается в Южной Америке, отметил Онищенко в беседе с НСН. Это пока не повод снова всё запрещать, но напоминание о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru