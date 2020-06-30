Онищенко не ждёт второй волны пандемии COVID-19

Второй волны коронавируса COVID-19, скорее всего, не будет, поскольку за последние семь месяцев резкого изменения гена вируса не происходит и уже не произойдёт. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Мантуров рассказал, сколько волн коронавируса выдержит Россия

По его словам, отсутствие сильных мутаций – особенность нового коронавируса, как прежде у SARS и MERS, пишет «Газета.ру».

Соответственно, по словам, осенью может регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъёма не будет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об ускорении распространения коронавирусной инфекции в мире. Наибольшая интенсивность эпидпроцесса наблюдается в Южной Америке, отметил Онищенко в беседе с НСН. Это пока не повод снова всё запрещать, но напоминание о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, добавил он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры