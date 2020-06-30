Онищенко не ждёт второй волны пандемии COVID-19

По его словам, отсутствие сильных мутаций – особенность нового коронавируса, как прежде у SARS и MERS, пишет «Газета.ру».

Соответственно, по словам, осенью может регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъёма не будет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об ускорении распространения коронавирусной инфекции в мире. Наибольшая интенсивность эпидпроцесса наблюдается в Южной Америке, отметил Онищенко в беседе с НСН. Это пока не повод снова всё запрещать, но напоминание о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, добавил он.

