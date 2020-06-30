Мантуров рассказал, сколько волн коронавируса выдержит Россия
Опыта и запасов в России хватит, чтобы выдержать три волны коронавируса. Такой прогноз сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была», - сказал он во вторник, 30 июня. Министр добавил, что помимо имеющихся запасов, по решению президента формируется государственный материальный резерв .
В то же время Мантуров отметил, что вторая волна коронавируса представляет большую угрозу для экономики страны.
«Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было», - подчеркнул Мантуров.
В России по состоянию на 30 июня выявлено 6693 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели почти 648 тыс. человек. Из них 412 тысяч скончались, 9320 скончались, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru