Мантуров рассказал, сколько волн коронавируса выдержит Россия

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была», - сказал он во вторник, 30 июня. Министр добавил, что помимо имеющихся запасов, по решению президента формируется государственный материальный резерв .

В то же время Мантуров отметил, что вторая волна коронавируса представляет большую угрозу для экономики страны.

«Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было», - подчеркнул Мантуров.



В России по состоянию на 30 июня выявлено 6693 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели почти 648 тыс. человек. Из них 412 тысяч скончались, 9320 скончались, сообщает «Свободная пресса».

