Онищенко об ускорении коронавируса: Паниковать не надо!

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Во всем мире коронавирусом заразились более 10,5 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших от COVID-19 выросло до полумиллиона человек.



В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 тысяч умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).



Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что паниковать не нужно, а соблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены поможет сохранить здоровье в условиях усиления распространения коронавируса.

«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», - резюмировал Геннадий Онищенко.