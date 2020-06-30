Онищенко об ускорении коронавируса: Паниковать не надо!
Доктор меднаук в интервью НСН призвал не паниковать, как это делает ВОЗ, а обратить внимание на гигиену рук, социальное дистанцирование и масочный режим.
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Во всем мире коронавирусом заразились более 10,5 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших от COVID-19 выросло до полумиллиона человек.
В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 тысяч умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что паниковать не нужно, а соблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены поможет сохранить здоровье в условиях усиления распространения коронавируса.
«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», - резюмировал Геннадий Онищенко.
Он также отметил, что наибольшую интенсивность распространение коронавируса получило в странах Южной Америки.
«Если обратить пристальное внимание на Южное полушарие, то в Чили интенсивность эпидпроцеса самая высокая - 439 смертей на 100 тысяч заболевших, в Перу – 856 на 100 тысяч. И число заболевших и в этих странах, и в Бразилии растет. Поэтому нужно быть максимально аккуратными», - отметил собеседник НСН.
В США в последнее время фиксируют новый скачок по числу заболевших. Накануне, как сообщал Reuters, только за сутки в стране зарегистрировали 40,8 тыс. новых случаев. В Белом доме готовятся к тому, что в США может начаться вторая волна коронавируса.
Как отметил Онищенко, России уже нужно готовиться к осеннему росту респираторных заболеваний. И в нынешних условиях меры предосторожности имеют едва ли ни ключевое значение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- В Госдуме объяснили зачем нужны военные сборы во время пандемии
- Авиасообщение с Турцией может открыться с 15 июля
- Грузовое железнодорожное сообщение открылось на Крымском мосту
- Онищенко об ускорении коронавируса: Паниковать не надо!
- В России за сутки умерло 154 пациента с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru