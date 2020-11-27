Немецкий эпидемиолог назвал причину пандемии COVID-19
Глобальную пандемию спровоцировал итальянский штамм коронавируса, мутировавший из-за неверной оценки опасности инфекции. Об этом заявил эпидемиолог Александр Кекуле в эфире немецкого телеканала ZDF.
По словам учёного, вирус SARS-CoV-2 появился в китайском Ухане, однако почти все случаи заражения коронавирусом вызваны штаммом, возникшим на севере Италии из-за мутации.
Кекуле считает, что инфекция в течение нескольких недель незаметно распространялась по стране, благодаря чему смогла лучше адаптироваться к человеческому организму. Эпидемиолог подчеркнул, что никто в Европе не воспринял опасность коронавируса всерьёз, что стало серьёзной ошибкой граждан.
Кроме того, эпидемиолог выступил с критикой немецкого правительства. По его словам, медики предупреждали о второй волне коронавируса, но власти не подготовились к новому витку пандемии.
Кекуле считает, что подобные коронавирусу инфекции в холодное время года очень быстро распространяются, и сейчас жители Германии столкнулись с «настоящим противником».
Всего в мире с начала пандемии коронавируса было зафиксировано 61,2 млн случаев заражения, 39,2 млн человек выздоровели, 1, 4 млн пациентов скончались.
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