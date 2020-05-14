Онищенко против «военной» вакцинации от коронавируса
Тотальная вакцинация против коронавируса пока не требуется, заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Учитывая «высокую смертность и поражаемость населения», вакцина против коронавируса COVID-19 может быть зарегистрирована быстрее, и тогда вакцинация в России пойдёт не по стандартному, а по военному типу. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников. Такой сценарий предполагает, что сначала будут прививать не всё население, а людей из групп риска — тех, кто работает в очагах инфекции и тех, у кого есть риск тяжёлого течения болезни, объяснил специалист. При традиционном варианте испытаний и регистрации вакцины она появится в лучшем случае в конце года, при «военном» - вакцинацию начнут уже осенью, добавил Колесников.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не придумывать новую терминологию, заявив, что рассуждения о «военном» типе вакцинации непрофессиональны и в данном случае неприменимы.
«Большой научной проблемы с созданием вакцины нет. Нет научной проблемы и в том, кого прививать. В данном случае очевидно, что группа тех, кого нужно будет в первую очередь прививать, уже сформирована. Конечно же, если в этом возникнет необходимость, мы будем прививать прежде всего группы риска. При том, что у нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счёт лёгкого или бессимптомного течения заболевания, необходимости в тотальной вакцинации я пока не вижу. Даже от гриппа как самого распространённого инфекционного заболевания, которое приходит к нам каждую осень, мы прививаем через призму групп риска. Никому в голову не приходят так называемые «военные» термины», - отметил он.
Как объяснил Онищенко, существуют разные календари прививок. По национальному календарю прививок — как правило, детскому, вакцинации подлежат все, независимо от климатической зоны. По календарю прививок с точки зрения эпидемических показаний прививают социально незащищённых людей от природно-очаговых инфекций, таких как клещевой энцефалит и гепатит А. Свой календарь прививок есть и у военных, добавил Онищенко.
Что касается вакцины против COVID-19, то ей предстоит пройти серьёзные испытания, подчеркнул собеседник НСН.
«Требования к вакцине будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей. Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60%, её не будет смысла прививать. Риск будет превышать эффективность, потому что иммунная система пожилого населения не даёт такой адекватной реакции. Также важно, чтобы не было никакой тератогенности (нарушений в плане эмбрионального развития — прим. НСН), температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится», - объяснил Онищенко.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 13 мая сообщил, что первые вакцинные препараты против коронавируса COVID-19 в России могут быть созданы к концу июля. До тех пор, пока вакцины нет, единственный способ предотвратить передачу инфекции — соблюдение самоизоляции, сказал НСН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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