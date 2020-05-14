Онищенко против «военной» вакцинации от коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не придумывать новую терминологию, заявив, что рассуждения о «военном» типе вакцинации непрофессиональны и в данном случае неприменимы.

«Большой научной проблемы с созданием вакцины нет. Нет научной проблемы и в том, кого прививать. В данном случае очевидно, что группа тех, кого нужно будет в первую очередь прививать, уже сформирована. Конечно же, если в этом возникнет необходимость, мы будем прививать прежде всего группы риска. При том, что у нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счёт лёгкого или бессимптомного течения заболевания, необходимости в тотальной вакцинации я пока не вижу. Даже от гриппа как самого распространённого инфекционного заболевания, которое приходит к нам каждую осень, мы прививаем через призму групп риска. Никому в голову не приходят так называемые «военные» термины», - отметил он.

Как объяснил Онищенко, существуют разные календари прививок. По национальному календарю прививок — как правило, детскому, вакцинации подлежат все, независимо от климатической зоны. По календарю прививок с точки зрения эпидемических показаний прививают социально незащищённых людей от природно-очаговых инфекций, таких как клещевой энцефалит и гепатит А. Свой календарь прививок есть и у военных, добавил Онищенко.

Что касается вакцины против COVID-19, то ей предстоит пройти серьёзные испытания, подчеркнул собеседник НСН.

«Требования к вакцине будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей. Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60%, её не будет смысла прививать. Риск будет превышать эффективность, потому что иммунная система пожилого населения не даёт такой адекватной реакции. Также важно, чтобы не было никакой тератогенности (нарушений в плане эмбрионального развития — прим. НСН), температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится», - объяснил Онищенко.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 13 мая сообщил, что первые вакцинные препараты против коронавируса COVID-19 в России могут быть созданы к концу июля. До тех пор, пока вакцины нет, единственный способ предотвратить передачу инфекции — соблюдение самоизоляции, сказал НСН директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

