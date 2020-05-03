Онищенко назвал условие для ослабления карантина после 12 мая
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН без оптимизма оценивает эпидобстановку в стране в первые дни майских выходных.
Решение о снятии ограничений, введённых в России для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, может быть принято по оценке эпидемической ситуации, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если в период майских праздников россияне не будут нарушать режим самоизоляции, есть надежда, что ряд ограничений снимут,
«Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть», - цитирует Попову «Интерфакс».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН обратил внимание на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в России в первые дни мая. При этом, он считает, есть шанс для смягчения режима самоизоляции после 12 мая.
«Идет прирост выявленных инфицированных. И прирост достаточно значительный, несмотря на то, что у нас выходные дни, и кроме медицинских учреждений и продовольственных магазинов, остальные, практически никто, не работает. Не должен работать. Все это уточняет сложившуюся ситуацию, но не дает оснований для избыточного оптимизма», - считает парламентарий.
Геннадий Онищенко призвал граждан соблюдать меры изоляции в первую очередь потому, что в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме, а его носители, тем не менее, представляют угрозу здоровью окружающих.
«Около 80% случаев - это почти бессимптомное или легкое течение вируса. Они – самая большая головная боль эпидемиологов. Эти пациенты не страдают, но представляют опасность для возрастных людей», - напомнил эксперт.
Депутат Госдумы считает, что только от поведения россиян, дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции зависит, какое решение власть примет после майских праздников – ужесточать или ослаблять ограничительные меры в стране. «Если мы одумаемся».
«Время еще есть, и, если мы одумаемся, может получиться так, что после 12 мая власть, наоборот, начнет отпускать ситуацию. Но пока по первым трем дням затяжных майских выходных этого не скажешь», - заметил Геннадий Онищенко.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.
«Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.
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