Онищенко назвал условие для ослабления карантина после 12 мая

Решение о снятии ограничений, введённых в России для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, может быть принято по оценке эпидемической ситуации, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если в период майских праздников россияне не будут нарушать режим самоизоляции, есть надежда, что ряд ограничений снимут,

«Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть», - цитирует Попову «Интерфакс».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН обратил внимание на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в России в первые дни мая. При этом, он считает, есть шанс для смягчения режима самоизоляции после 12 мая.

«Идет прирост выявленных инфицированных. И прирост достаточно значительный, несмотря на то, что у нас выходные дни, и кроме медицинских учреждений и продовольственных магазинов, остальные, практически никто, не работает. Не должен работать. Все это уточняет сложившуюся ситуацию, но не дает оснований для избыточного оптимизма», - считает парламентарий.