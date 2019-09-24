Онищенко: В завышенных ценах на лекарства виноваты зарубежные фармкомпании

24 сентября 201913:16
Алина Потёмкина

Экс-главный санитарный врач объяснил НСН, почему цены на некоторые препараты в России завышены. 

Каждый десятый россиянин вынужден экономить на лекарствах и искать самые бюджетные препараты. Такие данные показал опрос, проведённый порталом «Здоровье Mail.ru» и агрегатором товаров из аптечных сетей «Все аптеки», пишет ТАСС. Кроме того, 10% респондентов признались, что на лекарства уходит до половины их месячного заработка. У 5% опрошенных нет вовсе денег на необходимые лекарства, а каждый десятый не может себе позволить даже витамины в сезон простуд.

Цены на некоторые лекарства в России завышены, признал в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Одна из причин тому — политика зарубежных фармацевтических компаний в отношении РФ.

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«По отдельным группам цены завышены. Особенно по антиретровирусным препаратам. Когда изобретается новый антиретровирусный препарат, транснациональные фармацевтические компании нам продают его по цене в разы выше, чем странам с развивающимися экономиками. Это такое политическое решение: более платёжеспособным странам мы продаём по более высоким ценам с тем, чтобы потом по бросовым ценам продавать развивающимся странам. Якобы это уравнивает в возможностях борьбы с инфекциями», — рассказал Онищенко.

Однако главной причиной недоступности лекарств населению, по его мнению, стало отсутствие собственной фармацевтической промышленности в России. Исправление этой ошибки — единственный путь к решению проблемы. Что касается цифр, приведённых в опросе, по мнению экс-главного санитарного врача страны, они отражают несколько пристрастную оценку ситуации.

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«Дело в том, что у нас нет своей фармацевтической промышленности, она только начинает возрождаться. А в 90-е годы мы её просто обрушили, когда были в эйфории международного сотрудничества — зачем нам своё, когда мы купим. Обожглись. Нам этот разрушили, и тут же задрали цены. Это было сделано цинично, но эффективно. Теперь мы, конечно же, во многом зависим от стоимости нефти. Поэтому цены, действительно, высокие. Есть случаи, когда людям приходится и продавать имущество, чтобы лечиться. Но так, чтобы половина доходов уходила на лекарства, это немного тенденциозная оценка, я бы сказал. Конечно, в целом, если говорить без этих деталей, то для удовлетворения спроса и приведения цены на лечение, а следовательно и на лекарства [в норму], есть один путь — воссоздание своей фармпромышленности», — заключил Онищенко.

Добавим, в среднем, согласно данным опроса, россиянин тратит на лекарства 2,2 тысячи рублей в месяц. При этом каждый десятый выбирает более дешевые препараты. Кроме того, 50% участников исследования при выборе руководствуются отзывами в интернете. Гораздо меньше россияне доверяют советам фармацевтов и друзей.


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ФОТО: pxhere.com
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