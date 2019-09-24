Онищенко: В завышенных ценах на лекарства виноваты зарубежные фармкомпании

«Дело в том, что у нас нет своей фармацевтической промышленности, она только начинает возрождаться. А в 90-е годы мы её просто обрушили, когда были в эйфории международного сотрудничества — зачем нам своё, когда мы купим. Обожглись. Нам этот разрушили, и тут же задрали цены. Это было сделано цинично, но эффективно. Теперь мы, конечно же, во многом зависим от стоимости нефти. Поэтому цены, действительно, высокие. Есть случаи, когда людям приходится и продавать имущество, чтобы лечиться. Но так, чтобы половина доходов уходила на лекарства, это немного тенденциозная оценка, я бы сказал. Конечно, в целом, если говорить без этих деталей, то для удовлетворения спроса и приведения цены на лечение, а следовательно и на лекарства [в норму], есть один путь — воссоздание своей фармпромышленности», — заключил Онищенко.

Добавим, в среднем, согласно данным опроса, россиянин тратит на лекарства 2,2 тысячи рублей в месяц. При этом каждый десятый выбирает более дешевые препараты. Кроме того, 50% участников исследования при выборе руководствуются отзывами в интернете. Гораздо меньше россияне доверяют советам фармацевтов и друзей.



