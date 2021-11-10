Глава центра Гамалеи призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты, отмечают Известия. Для того, чтобы избежать повторения пандемии, нужно приучать детей к необходимости «обязательно вакцинироваться, как и их родителям», пишет Газета.ру.

«Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим», — объяснил глава центра Гамалеи.

