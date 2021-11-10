Глава центра Гамалеи призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции должна стать обязательной, а прививку необходимо ввести в Национальный календарь, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом ученый заявил в интервью «Российской газете».

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По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты, отмечают Известия. Для того, чтобы избежать повторения пандемии, нужно приучать детей к необходимости «обязательно вакцинироваться, как и их родителям», пишет Газета.ру.

«Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим», — объяснил глава центра Гамалеи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияКоронавирус
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