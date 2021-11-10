Глава центра Гамалеи призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
Вакцинация от коронавирусной инфекции должна стать обязательной, а прививку необходимо ввести в Национальный календарь, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом ученый заявил в интервью «Российской газете».
По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты, отмечают Известия. Для того, чтобы избежать повторения пандемии, нужно приучать детей к необходимости «обязательно вакцинироваться, как и их родителям», пишет Газета.ру.
«Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим», — объяснил глава центра Гамалеи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Десятки беженцев смогли прорваться в Польшу из Белоруссии
- Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за поцелуя комиков
- СМИ назвали сроки следующей встречи Путина и Байдена
- Глава центра Гамалеи призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
- В России подскочил спрос на «вакцинные туры» в Европу
- Тишковец рассказал россиянам о погоде зимой
- Стало известно об опасности «бесплатных» тестов на коронавирус
- Сестра Ротару: певица ждет «возвращения» Крыма Украине
- В Петербурге обязали вакцинировать от коронавируса жителей старше 60 лет
- В ЕС не исключили новые санкции против Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru