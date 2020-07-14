Онищенко назвал нонсенсом смерть от чумы в XXI веке

Минздрав Монголии заявил о смерти 15-летнего подростка после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе страны. Как сообщило агентство Синьхуа, подросток скончался воскресенье по пути в больницу. Известно, что за несколько дней до этого он вместе с друзьями съел мясо сурка, который, скорее всего, и стал источником чумной палочки.

Это уже не первый случай заражения бубонной чумой. Ранее заболевание было обнаружено у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Еще два человека заразились на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай.

Активизацию азиатских очагов чумы депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН связал с сезоном охоты на сурков и сусликов, которых в регионе употребляют в пищу.

«Сурки и суслики сейчас готовятся к спячке, они нагуливают жир, становятся вкусными. В это время за ними и охотятся. В горном Алтае три года назад были случаи заражения чумой. В данном случае заражение парня произошло не классическим путем, когда чума передается через блох мелких грызунов. Здесь человек использовал в пищу этого монгольского сурка. Наверняка заражение произошло при разделке, потому что если зверь заражен и нормально сварен, то чумная палочка при термической обработке погибнет», - отметил эпидемиолог.