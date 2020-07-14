Онищенко назвал нонсенсом смерть от чумы в XXI веке
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал НСН, почему России не грозит эпидемия бубонной чумы.
Минздрав Монголии заявил о смерти 15-летнего подростка после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе страны. Как сообщило агентство Синьхуа, подросток скончался воскресенье по пути в больницу. Известно, что за несколько дней до этого он вместе с друзьями съел мясо сурка, который, скорее всего, и стал источником чумной палочки.
Это уже не первый случай заражения бубонной чумой. Ранее заболевание было обнаружено у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Еще два человека заразились на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай.
Активизацию азиатских очагов чумы депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН связал с сезоном охоты на сурков и сусликов, которых в регионе употребляют в пищу.
«Сурки и суслики сейчас готовятся к спячке, они нагуливают жир, становятся вкусными. В это время за ними и охотятся. В горном Алтае три года назад были случаи заражения чумой. В данном случае заражение парня произошло не классическим путем, когда чума передается через блох мелких грызунов. Здесь человек использовал в пищу этого монгольского сурка. Наверняка заражение произошло при разделке, потому что если зверь заражен и нормально сварен, то чумная палочка при термической обработке погибнет», - отметил эпидемиолог.
Вместе с тем лекарство от чумы найдено в XX веке, это инфекционное заболевание хорошо лечится антибиотиками и сейчас от него не погибают.
«То, что подросток умер, – нонсенс. Когда-то чума была абсолютно смертельным заболеванием, ее не лечили. В наше время, если вовремя диагностировать, то антибиотиками чума хорошо лечится», - напомнил бывший главный санитарный врач России.
По словам Онищенко, России эпидемия бубонной чумы точно не грозит. В стране еще в советское время был создан ряд институтов и противочумных станций. Кроме того, целые территории ежегодно проходят вакцинацию против чумы.
«Никто не недооценивает эту ситуацию. Эпидемии не будет, но бдительность терять не надо. В XX веке все очаги чумы на территории СССР описаны, мы ведем наблюдение за ними. Такие очаги были в Бурятии, Горном Алтае, Туве. У нас есть система противочумных учреждений, это пять институтов и около 20 противочумных станций. Они проводят профилактическую работу. Мы свое население Кош-Агачского района, граничащего с Монголией, каждый год прививаем от чумы. Это около 16-18 тысяч человек. Вакцинацию нужно делать каждый год. Если даже человек будет укушен блохой или съест зараженное мясо, то он не заболеет», - добавил Онищенко.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что возможность распространения бубонной чумы на территории России крайне маловероятна.
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