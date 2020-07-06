Роспотребнадзор оценил угрозу бубонной чумы
В России нет опасности распространения чумы, хотя единичные случаи возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
По его словам, от чумы есть вакцина, и население ряда районов прививают от этой инфекции, передаёт РИА Новости. Кроме того, в России есть противочумная служба, сотрудники которой следят за окружающей средой и отлавливают сусликов, сурков и мышей для исследования на наличие инфекции, отметил Малеев.
«Местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», - сказал он.
Чума передаётся от млекопитающих рода сурков, которых в Монголии едят, несмотря на запреты. На днях бубонную чуму выявили у скотовода в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Несколько случаев зафиксированы и в Монголии – в частности, у 15-летнего жителя региона Баян-Улгий, граничащего с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru