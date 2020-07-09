ВОЗ оценила риск распространения бубонной чумы в России

Во Всемирной организации здравоохранения оценили возможность распространения бубонной чумы на территории России. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что это крайне маловероятно.

Она напомнила, что против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками, также есть вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание может иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев, подчеркивает RT.

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.