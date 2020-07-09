ВОЗ оценила риск распространения бубонной чумы в России
Во Всемирной организации здравоохранения оценили возможность распространения бубонной чумы на территории России. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что это крайне маловероятно.
Она напомнила, что против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками, также есть вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание может иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев, подчеркивает RT.
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
Ранее угрозу распространения чумы оценили и в Роспотребнадзоре. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев отметил, что опасности её распространения нет, хотя единичные случаи возможны. Он добавил, что в России есть противочумная служба, сотрудники которой следят за окружающей средой и отлавливают сусликов, сурков и мышей для исследования на наличие инфекции, подчеркивает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru