Монгольский подросток скончался от бубонной чумы

15-летний подросток в провинции Говь-Алтай на юго-западе Монголии умер от заражения бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав этой страны.

По имеющейся информации, он вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, являющегося одним из переносчиков инфекции.

Порядка 20 человек, контактировавших с заразившимся подростком, помещены на карантин.

Как считают в ВОЗ, распространение бубонной чумы в России маловероятно. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, от возбудителя чумы есть вакцина и эффективное лечение антибиотиками, передаёт RT.

В Роспотребнадзоре также уверены, что в России возможны лишь единичные случаи.

