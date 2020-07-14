Монгольский подросток скончался от бубонной чумы
15-летний подросток в провинции Говь-Алтай на юго-западе Монголии умер от заражения бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав этой страны.
По имеющейся информации, он вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, являющегося одним из переносчиков инфекции.
Порядка 20 человек, контактировавших с заразившимся подростком, помещены на карантин.
Как считают в ВОЗ, распространение бубонной чумы в России маловероятно. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, от возбудителя чумы есть вакцина и эффективное лечение антибиотиками, передаёт RT.
В Роспотребнадзоре также уверены, что в России возможны лишь единичные случаи.
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