Коронавирусом в России может заболеть до 3 млн человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 3 миллионов человек, пишет газета «Известия».
Как рассказал изданию директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев, именно столько может быть выявлено в России заболевших коронавирусом, но главное здесь - скорость роста распространения инфекции, которая в настоящий момент небольшая, уверен эксперт.
По его словам, это позволит реагировать на распространение вируса в регионах.
В тоже время в Минздраве уже отмечают нехватку пробирок и расходного оборудования для проведения тестов.
Ранее ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса толерантностью организма к этому заболеванию, а врач-отоларинголог назвал способ восстановить обоняние после коронавируса.
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