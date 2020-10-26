Коронавирусом в России может заболеть до 3 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 3 миллионов человек, пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев, именно столько может быть выявлено в России заболевших коронавирусом, но главное здесь - скорость роста распространения инфекции, которая в настоящий момент небольшая, уверен эксперт.

По его словам, это позволит реагировать на распространение вируса в регионах.

В тоже время в Минздраве уже отмечают нехватку пробирок и расходного оборудования для проведения тестов.

Ранее ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса толерантностью организма к этому заболеванию, а врач-отоларинголог назвал способ восстановить обоняние после коронавируса.



