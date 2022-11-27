В России госпитализировали 661 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 661 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 27 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50%... Выздоровели за сутки 4174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 321 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 918 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 574 764 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 51 человек. Всего умерли от заболевания 391 840 человек.
Всего за сутки выздоровело 4 174 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 982 028 человек.
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Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
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