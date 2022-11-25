Иммунолог предрек вспышку COVID-19 в России предстоящей зимой

Если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, то предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим. Об этом НСН заявил иммунолог Николай Крючков.

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Ранее были обнародованы данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. Согласно официальным показателям, в России было выявлено 5992 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 5337 человек, 56 заболевших скончались. Крючков предрек очередную вспышку заболеваемости COVID-19 зимой, однако назвал предстоящий сезон менее проблемным, чем две предыдущие зимы.

«Вспышка будет, но не факт, что мы будем знать реальные данные о заболеваемости и смертности. Сейчас эти цифры существенно занижаются, в том числе из-за того, что мы гораздо реже стали проводить ПЦР-тестирования, да и темы на первом плане сейчас совсем другие. Полагаю, мы придем к половинным максимумам омикрон-волны начала 2022 года, когда официально регистрировалось более 200 тысяч случаев ежедневно. Следовательно, фактическая заболеваемость зимой у нас будет на уровне более 100 тысяч человек в день. Если уровень патогенности и летальности не изменится, то мы получим хоть и проблемный сезон, но не настолько катастрофический, как предыдущие два», — подытожил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим ОРВИ активизировался в России.

