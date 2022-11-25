Иммунолог предрек вспышку COVID-19 в России предстоящей зимой
Зимой 2022-2023 годов фактическая суточная заболеваемость COVID-19 превысит 100 тысяч человек в день, однако официальные показатели будут существенно ниже, сказал НСН Николай Крючков.
Если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, то предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим. Об этом НСН заявил иммунолог Николай Крючков.
{{related_post_HwcQrD9GY}}
Ранее были обнародованы данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. Согласно официальным показателям, в России было выявлено 5992 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 5337 человек, 56 заболевших скончались. Крючков предрек очередную вспышку заболеваемости COVID-19 зимой, однако назвал предстоящий сезон менее проблемным, чем две предыдущие зимы.
«Вспышка будет, но не факт, что мы будем знать реальные данные о заболеваемости и смертности. Сейчас эти цифры существенно занижаются, в том числе из-за того, что мы гораздо реже стали проводить ПЦР-тестирования, да и темы на первом плане сейчас совсем другие. Полагаю, мы придем к половинным максимумам омикрон-волны начала 2022 года, когда официально регистрировалось более 200 тысяч случаев ежедневно. Следовательно, фактическая заболеваемость зимой у нас будет на уровне более 100 тысяч человек в день. Если уровень патогенности и летальности не изменится, то мы получим хоть и проблемный сезон, но не настолько катастрофический, как предыдущие два», — подытожил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим ОРВИ активизировался в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Столтенберг: НАТО не задействовано в обслуживании ПВО Украины
- Песков: О присоединении Крыма к Украине «невоенным путем» не может быть и речи
- Маск анонсировал появление разноцветных галочек верификации в Twitter
- В Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2»
- Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни
- Столтенберг: Украину ждет ужасающая зима
- Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России
- Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери книжного рынка от ухода Роулинг и Кинга в 7%
- Самого пожилого актёра из «Игры в кальмара» обвинили в домогательствах
- СМИ: Ректор ВГИКа Малышев попал в больницу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru