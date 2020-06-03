Онищенко дал совет собравшимся за границу
Россиянам, планирующим поехать за границу после карантина, следует сдать тест на наличие антител к коронавирусу COVID-19 – сегодня такая возможность есть у всех, заявил в эфире телеканала «Звезда» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, при наличии иммунитета можно поехать в любую страну, а вот при отсутствии антител от заграничных поездок лучше воздержаться, сообщает Ura.ru.
Государственные и частные лаборатории по всей России с 1 июня начали проводить тесты на наличие антител. Между тем, данных о сроках возобновления международного авиасообщения пока нет. В авиаотрасли полагают, что полёты за границу станут возможны с середины июля и в августе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru