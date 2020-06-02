Авиаэксперт: Международное авиасообщение может восстановиться к весне 2021 года

«Сложно дать прогнозы, можно делать какие-то предположения, восстановление авиасообщения зависит не от перевозчиков, а от правительств стран, которые ограничили перелеты. Дальнейшее развитие событий связано динамикой развития эпидемии в различных регионах и странах. И по мере того, как проблема будет решаться, тем быстрее будут возобновляться авиарейсы. Сама же отрасль, что называется, готова полететь в любой момент, хоть сегодня, хоть завтра», - заявил он.

По словам эксперта, восстановление авиасообщения с другими странами может существенно затянуться из-за возможной второй волны коронавируса.

«Свою роль может сыграть и прогнозируемая в сентября вторая волна COVID-19. Не исключено, что международное авиасообщение восстановится только к весне будущего года».



Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

