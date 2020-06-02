СМИ анонсировали возобновление международного авиасообщения с 15 июля

Вылеты за границу могут возобновиться уже с 15 июля, заявил заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Так он прокомментировал предположение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о том, что компания начнёт выполнять международные рейсы в августе-сентябре.

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По словам Базыкина, он участвует в обсуждениях на уровне МИД, поэтому в курсе ситуации.

«Это они так, с запасиком берут август, но я думаю, что на самом деле пораньше немножко», - сказал он Ura.ru.

Пилот также заявил, что если полёты за границу не возобновятся летом, то «можно уже и не начинать летать». Финансовое положение авиаперевозчиков очень сложное: они используют самолёты по схемам лизинга, а стоимость машин превышает миллиард рублей, подчеркнул он. Эти платежи за время простоя никто не отменял.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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