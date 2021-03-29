Святенко открестилась от поддержки суррогатного материнства для иностранцев

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко в комментарии телеграм-каналу "Радиточка НСН" заявила, что не поддерживает закон, разрешающий иностранцам пользоваться в России программой суррогатного материнства. Так она ответила на обвинения первого зампреда комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павла Пожигайло, которые он выдвинул на пресс-конференции НСН.



«Эта критика в мой адрес не оправданна. Я впервые слышу, что я поддерживаю эти нормы. Я этим законом вообще не занимаюсь. Я знаю, что такой закон есть в Госдуме, но он направлен на запрет иностранцам использовать репродуктивные технологии на территории России, и я поддерживаю этот закон. Я не знаю, почему Пожигайло такие вещи говорит, он меня бы спросил, я его знаю хорошо», - сказала она.

При этом важность проблемы такого рода экспорта детей за границу сенатор признает и настаивает на необходимости ее решения.

«Следственный комитет уже неоднократно вскрывал ситуации, связанные с вывозом детей за границу, они не могут не вызывать обеспокоенности. С точки зрения законодательства надо навести порядок, чтобы репродуктивные технологии использовались только для тех семей, кто иначе не сможет завести детей из-за проблем со здоровьем. И абсолютно правильно, что Госдума занимается этим вопросом. Как только этот закон будет принят, у правоохранительных органов появится больше возможностей противодействовать фактам продажи детей», - сказала она.

Ранее в ходе пресс-конференции Пожигайло также выразил сомнения в эффективности работы детского омбудсмена Анны Кузнецовой и врача Лео Бокерии на должности главы комиссии по здравоохранения в Общественной палате.

